Two Point Hospital: disponibile il DLC A Stitch in Time

SEGA ha pubblicato A Stitch in Time, ultimo DLC di Two Point Hospital ora disponibile su PC tramite Steam.

A Stitch in Time porta i gestori della clinica più stramba del mondo a spasso nella ridente cittadina di Clockwise, in balia delle fratture spaziotemporali, dove i pazienti hanno cominciato a (s)comparire da misteriosi buchi nel terreno. È possibile curare ben 34 patologie anacronistiche, come la giullarite, la ossebetite e la disfunzione rettile. Non mancano nuovi arredi per gli ospedali: oggetti e suppellettili di epoche diverse, come il cestino spaziotemporale o la mappa del tempo.

Two Point Hospital: A Stitch in Time è disponibile per l’acquisto al prezzo di € 8,99, con uno sconto del 10% valido fino al 2 marzo.