Sony regalerà Ratchet & Clank per PS4 a marzo

Sony ha lanciato di nuovo l’iniziativa Play At Home per aiutare l’utenza PlayStation a superare il difficile periodo che stiamo tutti vivendo a causa della pandemia. Nell’ambito di questo progetto, intatti, la compagnia giapponese ha annunciato che regalerà una copia digitale di Ratchet & Clank per PS4 a chiunque ne faccia richiesta.

L’offerta sarà valida dal 2 marzo fino al 1° aprile e non richiederà l’abbonamento al servizio PlayStation Plus. Durante questo periodo, chiunque potrà riscattare il gioco e aggiungerlo permanentemente alla propria libreria virtuale.

Sony ha in serbo altre sorprese da qui fino a giugno per l’iniziativa Play At Home, ma i dettagli verranno svelati in futuro.

