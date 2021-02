Curse of the Dead Gods ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Dopo qualche mese in Accesso Anticipato, l’atteso roguelike Curse of the Dead Gods è finalmente disponibile. Sviluppato da Passtech Games e pubblicato da Focus Home Interactive, il gioco ci porta in un tempio dove il dio della morte regna sovrano, e sfuggire alla sua corruttrice influenza sarà impossibile. Di seguito potete trovare il trailer di lancio ufficiale.

Fra insidiose trappole, orde di nemici e potenti boss, numerosi saranno i pericoli che ci aspetteranno nell’ambientazione mesoamericana di Curse of the Dead Gods. Ma per chi è disposto a sfidare le avversità e ad accettare gli oscuri doni del tempio, la ricchezza è a portata di mano. Il titolo è disponibile su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, Xbox One e Nintendo Switch; se volete assicurarvi di arrivare preparati alle minacce che vi attendono, date anche un’occhiata al trailer di gameplay.