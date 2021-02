Annunciati i giochi del prossimo Humble Choice, includerà Control

Humble Bundle ha annunciato quali saranno i giochi che faranno parte del prossimo Humble Choice, e pare che non manchino gli ospiti d’eccezione. Sarà infatti parte dell’offerta anche Control, l’acclamato third person shooter di Remedy Entertainment; tenete però presente che non si tratta della Ultimate Edition, e quindi non include i due DLC The Foundation e AWE. Si prospetta inoltre una buona offerta per gli amanti dei tattici, che potranno fare loro XCOM: Chimera Squad e Peaky Blinders: Mastermind, il gioco basato sulla serie TV di successo. E chi non ha mai smesso di apprezzare i giochi di ruolo di Piranha Bytes sarà contento di sapere che anche ELEX è parte del pacchetto. Ecco la lista completa dei giochi inclusi:

Ricordiamo che, a seconda del vostro piano di sottoscrizione all’Humble Choice, potete rendere vostri solo un numero limitato di questi titoli, quindi assicuratevi di scegliere bene.