Narita Boy: un nuovo trailer rivela la data di lancio

Pronti a tuffarvi nel regno digitale? Ebbene, fra poco più di un mese potrete farlo: Team17 ha infatti rivelato la data di lancio per il particolarissimo Narita Boy, previsto per il 30 marzo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch; il gioco godrà anche di retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile fin dal momento del lancio su Xbox Game Pass per PC e console.

Ispirato dalla cultura pop degli anni ’80, Narita Boy è stato definito dai suoi creatori come un “RetroVania”, che andrà a pescare a piene mani dall’estetica synthwave mentre ci porta a spasso per il Digital Kingdom, impegnati a lottare per la sua libertà e per le memorie di chi lo ha creato. Non è un caso che Team17 abbia unito le forze con Studio Koba per creare questo gioco: il publisher è infatti in prima linea nella lotta per preservare giochi arcade condannati all’oblio dal tempo e dall’incuria.

Infine, per chi apprezza le sonorità synthwave, potete trovare il pezzo Saving The World della colonna sonora del gioco su Spotify.