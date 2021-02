Sony sta lavorando a un nuovo headset VR, non arriverà nel 2021

Sembra che Sony Interactive Entertainment non manchi di fiducia in merito alle potenzialità della realtà virtuale. A quattro anni di distanza dal lancio del PSVR, la compagnia ha infatti annunciato quello che sarà il suo prossimo passo in merito: un nuovo visore, attualmente ancora senza nome. Il progetto sembra essere ancora nelle prime fasi, dato che Sony ha chiarito che non vedrà la luce nel 2021; ma di sicuro i piani in merito sono ambiziosi. Hideaki Nishino di Sony ha infatti dichiarato che questo nuovo visore “permetterà l’esperienza di entertainment definitiva con salti drammatici per quanto riguarda performance e interattività.”

Molti gli aspetti che la compagnia intende migliorare rispetto al PSVR; il post parla, ad esempio, di risoluzione, campo visivo, tracking e risposta agli input. Verrà migliorata anche la funzionalità d’uso, rendendone ancora più semplice e confortevole l’utilizzo. Il controller legato a questo visore, inoltre, “incorporerà alcune delle caratteristiche principali del DualSense” e, anche se Nishino non fa menzione del feedback aptico, ci sembra abbastanza evidente che sia quello a cui fa riferimento.