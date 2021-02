Rainbow Six Siege: in arrivo il crossplay, ma solo su console

Buone notizie per i giocatori di Rainbow Six Siege. Nel corso di un’intervista con PC Gamer, il director del gioco Jean-Baptiste Halle ha confermato che il crossplay è attualmente in lavorazione presso Ubsioft, e che sarà presto implementata anche la cross-progressione. Se Halle è più che convinto della bontà di permettere ai giocatori PlayStation e Xbox di sfidarsi a vicenda, però, è invece meno convinto che sia una buona idea condividere la cosa anche con i giocatori PC.

Il perché è più che evidente: mouse e tastiera permettono un significativo vantaggio ai giocatori PC, che renderebbe ardua la vita a chi invece utilizza il pad. Tanto più che, a differenza di altri giochi, Rainbow Six Siege non adotta nemmeno l’aim assist. Il director non ne ha comunque escluso la possibilità, dicendo che “in merito a questo, è ancora troppo presto per parlarne.” Non è impossibile, dunque, che Ubisoft decida di implementare il crossplay anche su PC, ma con qualche limitazione; come fatto, ad esempio, da Apex Legends.