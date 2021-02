Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai presenterà Pyra e Mythra

Fra i tanti annunci avvenuti nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, uno dei più importanti è sicuramente stato il prossimo arrivo di Pyra e Mythra su Super Smash Bros. Ultimate. E come da tradizione, anche le due spadaccine provenienti da Xenogears Chronicles 2 avranno una lunga presentazione loro dedicata, tenuta da Masahiro Sakurai in persona. Alle ore 15:00 di giovedì 4 marzo, il director del gioco passerà circa 35 minuti a presentare tutti i dettagli dei due nuovi personaggi, incluso il loro doppio moveset e la data in cui le due saranno disponibili per il download.

Potrete seguire la trasmissione sul sito del Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.