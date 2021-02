A tre settimane dal lancio, Valheim sorpassa quota 4 milioni di giocatori

Allora qua va bene tutto, le copie digitali di Valheim non è che finiscono e noi non possiamo che essere contentissimi per gli sviluppatori di Iron Gate, perché come hanno da poco annunciato il loro surival ha superato anche quota quattro milioni di giocatori. E, insomma, il loro titolo, pur nella sua versione in Accesso Anticipato, è proprio un bel gioco. Però pensate anche a noi giornalisti, accidenti, che stiamo finendo le idee su cosa scrivere di nuovo ogni volta. Ah, a proposito, Coffee Stain ha anche condiviso una lista aggiornata dei risultati ottenuti da Valheim:

Raggiunto un picco di più di 500.000 giocatori in contemporanea , al 5° posto nella classifica di tutti i tempi di Steam

, al 5° posto nella classifica di tutti i tempi di Steam Più di 10.000 anni di tempo totale giocato

di tempo totale giocato Raggiunto il 57° posto nella Top 250 dei giochi con più recensioni positive su Steam

nella Top 250 dei giochi con più recensioni positive su Steam Più di 81.000 recensione positive

Quanto impiegherà Valheim a superare anche i 5 milioni di giocatori? Si accettano scommesse. Noi intanto torniamo a minare ferro nella palude.