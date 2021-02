Anthem Next è stato cancellato ufficialmente

Inutile negarlo: un po’ ce l’aspettavamo. BioWare ha annunciato di aver cancellato Anthem Next, il rifacimento dell’action RPG multiplayer pubblicato due anni fa su PC e console.

Tramite un messaggio pubblicato sul blog ufficiale dello studio di sviluppo, Christian Dailey di BioWare ha confermato le indiscrezioni di una possibile cancellazione di questa nuova edizione, assicurando comunque che i server di Anthem rimarranno attivi per il prossimo futuro.

Dailey spiega che uno dei motivi che hanno portato all’accantonamento definitivo del progetto è l’impatto che la pandemia ha avuto sui processi di sviluppo e sulla tabella di marcia stilata alla fine del 2019, quando il team ha fatto partire i lavori su Next. L’esponente di BioWare dichiara che non è possibile continuare a operare in una situazione simile senza sottoporre i dipendenti a ritmi di lavoro estenuanti, pertanto è stato deciso di abbandonare il progetto e spostare le risorse su altri titoli attualmente in sviluppo, come il prossimo Dragon Age e le future iterazioni della saga di Mass Effect, oltre che sul supporto al MMORPG Star Wars: The Old Republic.

Insomma, il sipario sulla tormentata vicenda di Anthem cala con il finale peggiore tra tutti gli esiti possibili.

Condividi con gli amici Inviare