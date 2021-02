Returnal: il nuovo trailer ci presenta un mondo in costante evoluzione

In vista del lancio di Returnal, previsto per il prossimo 30 aprile in esclusiva su PS5, Housemarque ha confezionato un nuovo trailer dedicato interamente ad Atropos, il pianeta alieno su cui si svolgono le vicende del gioco.

Il filmato si sofferma principalmente sulla natura in costante evoluzione del mondo di gioco, stretta conseguenza della struttura roguelite di Returnal, dove a ogni morte della protagonista si assiste a un mutamento di Atropos. Il video pone l’accento su un pianeta che in ogni ciclo mantiene alcune delle sue caratteristiche di base, modificandone radicalmente delle altre.

Quale sarà il mistero che avvolge questo pianeta alieno? Lo scopriremo solamente alla fine di aprile.