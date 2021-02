Masaaki Yamagiwa, il producer di Bloodborne, lascia Japan Studio

Un’altra defezione illustre ha colpito Japan Studio, la quinta nel giro di poche settimane: questa volta ad andare via è Masaaki Yamagiwa, membro di spicco della realtà di Sony che ha contribuito ai lavori su Bloodborne, Deracine e Tokyo Jungle, progetti in cui ha rivestito il ruolo di producer.

A darne notizia ci ha pensato lo stesso Yamagiwa, che con un messaggio diffuso via Twitter fa sapere che lascerà lo studio alla fine di febbraio, e che in futuro continuerà a sviluppare videogiochi.

Oltre a Masaaki Yamagiwa, nelle ultime settimane hanno lasciato lo studio Teruyuki Toriyama, anch’egli producer di Bloodborne oltre che del remake di Demon’s Souls; nonché Keiichiro Toyama, il creatore di Silent Hill e Gravity Rush, che ha successivamente fondato Bokeh Game Studio assieme ai colelghi Kazunobu Sato e Junya Okura.

