Ghosts 'n Goblins Resurrection: ecco il trailer di lancio

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, da oggi disponibile in formato digitale su Nintendo Switch.

Durante la sua avventura in Ghosts ‘n Goblins Resurrection, Arthur dovrà farsi strada attraverso una serie di stage in ogni zona del Regno dei demoni. Nella sua missione per salvare la principessa e riportare la pace sulla terra, Arthur dovrà affrontare nemici mostruosi come Skeleton Murderer e Red Arremer, insieme a boss letali tra cui Ciclope, Cerbero e la nemesi di lunga data di Artù, il re demone Astaroth.

Ma per saperne di più vi invitiamo a leggere la preziosissima recensione di Danilo Dellafrana.