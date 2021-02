THQ Nordic potrebbe realizzare una remaster di Destroy All Humans! 2

A quanto pare THQ Nordic starebbe lavorando a una remaster di Destroy All Humans! 2, secondo capitolo della saga nata in casa Pandemic la cui prima incarnazione ha già subito il trattamento di rimaneggiamento la scorsa estate.

A dar vita alle indiscrezioni ci ha pensato direttamente il publisher nordico con la pubblicazione di un nuovo trailer promozionale confezionato per informare i fan della tornata promozionale attualmente attiva su Steam, grazie alla quale è possibile acquistare il primo Destroy All Humans! approfittando di uno sconto del 50%.

Nei secondi finali del filmato è difatti possibile vedere Cryptosporidium-138, clone del protagonista del primo gioco, nella medesima uniforme che questi veste in Destroy All Humans! 2, mentre Crypto-137 dice al suo “modello successivo” di attendere il proprio turno.

Tutto questo lascerebbe presupporre l’intenzione di annunciare a breve una remaster della seconda incarnazione del franchise, una mossa sensata visto il discreto successo riscosso dalla remaster del primo capitolo.