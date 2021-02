Marc Whitten, capo del servizio di streaming Luna, lascia Amazon

Sembra che l’ingresso nel mondo dei videogiochi si stia rivelando più difficile del previsto per uno dei tech giant più famosi al mondo. Oltre a vari problemi con i giochi sviluppati internamente, infatti, sembra che anche in quel di Luna le cose si rivelino più complicate di quanto prospettato. Il servizio in streaming di Amazon, infatti, ha di recente visto il capo della divisione Marc Whitten andarsene per unirsi a Unity. Ad accorgersene e segnalare la cosa è stato il ricercatore di mercato Matthew Ball.

Difficile dire al momento quali saranno le conseguenze di questo abbandono; se da un lato può darsi che Whitten avesse già in mente da tempo di cambiare datore di lavoro, dall’altro quella che abbandona Luna è pur sempre la figura al vertice. Ed è impossibile non notare che la cosa arriva a poca distanza dai problemi che hanno afflitto l’altro servizio di streaming creato da un colosso dell’internet, Google Stadia.