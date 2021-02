People Can Fly ci dà 10 motivi per giocare la demo di Outriders

Casomai vi foste dimenticati di segnarvelo sul calendario, a partire dalle 18:00 di oggi sarà disponibile la demo di Outriders. E casomai non siate ancora convinti del perché è una buona idea scaricarla e giocarla, People Can Fly ha pensato bene di darvi non uno, ma dieci motivi per farlo. A loro, dunque, la parola in merito:

Oltre ai buoni motivi elencati nel video, vi ricordiamo che la demo non avrà una scadenza temporale; anzi, gli sviluppatori hanno comunicato di avere tutta l’intenzione di mantenerla anche dopo il lancio di Outriders. Un ottimo modo di permettere ai giocatori di sperimentare con mano la bontà della formula da looter shooter prima di procedere all’acquisto. Tutti i progressi saranno infatti trasferiti sul gioco completo, anche nel caso in cui doveste giocare la demo su PS4 o Xbox One e poi comprare il titolo su PS5 o Xbox Series X|S.