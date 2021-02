Rivelato Army of the Dead, il prossimo film di Zack Snyder

Una cosa è certa: a Zack Snyder piace tenersi impegnato. Sembra infatti che oltre ad aver supervisionato i lavori sulla riedizione di Justice League che porta il suo nome, il regista si sia anche occupato di Army of the Dead, rivelato da poco da Netflix con un breve teaser.

Non si tratta della prima scappatella nel genere zombie per Snyder: il regista si era infatti già occupato del rifacimento de L’Alba dei Morti Viventi, uscito nel 2004. Questo nuovo film, in arrivo dal 21 maggio su Netflix, vede una banda di mercenari infiltrarsi nella zona di quarantena di Los Angeles, impegnati a cercare di mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

Army of the Dead sarà diretto e scritto da Zack Snyder su una storia di Zack Snyder, Shay Hatten e Joby Harold; della produzione si occuperanno Deborah Snyder, Wesley Coller e Zack Snyder. Il cast, invece, conta al suo interno Dave Bautista (che a quanto pare si è preso una pausa dallo sparare alle locuste per passare ad altri bersagli) Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone e Michael Cassidy.