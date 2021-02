Il futuro di Titanfall dipende da Respawn, dichiara EA

Qua però si gioca con le emozioni dei poveri fan di Titanfall. Dopo rumor che danno Titanfall 3 già in via di sviluppo e Respawn che dice che in futuro Apex Legends potrebbe essere più di un battle royale, ora è giunto il turno di Electronic Arts di far palpitare i cuori di chi spera di vedere una prosecuzione del franchise. Nel corso di un’intervista con IGN, infatti, la Chief Studios Officer di EA Laura Miele ha dichiarato che, per quanto riguarda i giochi che vengono creati, l’approccio del publisher è molto hands off: sta agli studi decidere su cosa vogliono lavorare.

Laura Miele è poi passata a esempi specifici, tirando direttamente in causa Respawn Entertainment. “Apex Legends ha luogo nell’universo di Titanfall, e Respawn è incredibilmente orgogliosa di quel brand e della sua eredità. Sarà quel team a decidere cosa riserva il futuro per Apex Legends e per Titanfall. Non credo nel dire ai team cosa devono creare, quella decisione deve venire dalla comunità dei giocatori, e da cosa ispira e motiva gli sviluppatori.”

Che il futuro ci riservi altri sparatutto con i mech o meno, Respawn di sicuro si sta tenendo impegnata. Oltre al continuato sviluppo di Apex Legends e alle prime fasi di creazione del seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, lo studio è infatti alle prese anche con un progetto di scala minore. Ma chissà: forse se glielo chiediamo gentilmente, Vince Zampella riuscirà a ritagliarsi uno spazietto anche per il prossimo Titanfall…