Samurai Warriors 5: condiviso un nuovo trailer, altri dettagli

Dopo la presentazione nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, Koei Tecmo ha deciso di sbottonarsi un po’ di più in merito a Samurai Warriors 5. Come prima cosa, la data di lancio: il prossimo capitolo della serie musou di Omega Force arriverà su PC (Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 27 luglio. Il publisher ha anche condiviso un nuovo trailer, versione estesta di quello mostrato durante l’evento di Nintendo.

Ambientato nel periodo Sengoku, Samurai Warriors 5 segue la storia di due dei comandanti militari più famosi dell’epoca, Nobunaga Oda e Mitsuhide Akechi. Il gioco includerà un totale di 27 personaggi giocabili, fra nuovi ingressi nella serie e volti già noti, come Ieyasu Tokugawa, Hideyoshi Hashiba, Nō e Yoshimoto Imagawa. Saranno inoltre introdotte nuove azioni Musou (viene citato, ad esempio, il Musou Frenzy Attack) che saranno rappresentate con uno stile artistico di pittura a inchiostro giapponese.

Infine, Koei Tecmo ha rivelato due edizioni speciali di Samurai Warriors 5:

La versione Treasure Box di include la colonna sonora del gioco, un art book, una selezione di cartoline (insieme a un supporto a forma di custodia per carte), un poster di stoffa deluxe che mostra il nuovo stile artistico del gioco e una copia del gioco, il tutto confezionato in una scatola da collezione a tema samurai.

La Collector’s Edition del gioco include tutti i contenuti dell’edizione Treasure Box, insieme a uno speciale mini stand in acrilico con il numeroso cast del titolo.