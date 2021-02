Humankind presenta un nuovo feature focus dedicato all'arte della guerra

Potete essere abili diplomatici finché volete, ma a volte non si scappa: nei giochi di strategia, tocca essere pronti a ricorrere anche alle armi. Così sarà anche in Humankind, il prossimo strategico sviluppato da Amplitude Studios, che ha dedicato il suo decimo feature focus proprio all’arte bellica.

In Humankind, le nostre unità saranno raggruppate in eserciti, il che renderà più semplice controllarne i movimenti. Questi gruppi si divideranno poi nelle unità singole all’inizio del combattimento, che dovremo gestire con cautela e saggezza per portarle alla vittoria. In maniera differente rispetto ad Endless Legend, gli scontri avverrano sulla mappa di gioco invece che in una mappa separata; scegliere il luogo giusto dove scontrarsi con le forze nemiche sarà fondamentale per trionfare sul campo. Ma se siete più interessati all’aspetto gestionale e avete scarso interesse nelle finezze tattiche, potrete anche optare per l’autorisoluzione dei combattimenti.

Humankind uscirà il 22 aprile su Steam, Epic Games Store e Google Stadia. Se volete saperne di più, date una letta alla nostra anteprima.