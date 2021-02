Il remake di System Shock arriverà in estate, nuovo teaser pubblicato

Dopo il video di gameplay rilasciato qualche tempo fa, Nightdive Studios ci ha permesso di dare un altro sguardo al suo remake di System Shock. Il breve teaser contiene una rapida panoramica degli orrori che ci attenderanno sulla stazione spaziale – e che saranno accompagnati dalla cibernetica voce di SHODAN, intelligenza artificiale che seguirà ogni nostro passo.

Nightdive ha anche rivelato la finestra di lancio di System Shock, prevista per l’estate 2021 su Steam, Epic Games Store e GoG; vi ricordiamo, oltretutto, che è anche disponibile una demo. Chi preordinerà il gioco avrà accesso gratuitamente a System Shock 2: Enhanced Edition quando verrà rilasciato. Quest’ultimo titolo, fra l’altro, sarà interamente giocabile in VR; metti caso che qualcuno vuole provare l’orrore in maniera ancora più viscerale.