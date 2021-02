Annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5

Durante l’ultimo State of Play, Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Remake Intergrade, una nuova versione per PS5 del JRPG uscito l’anno scorso in esclusiva su PS4.

Si tratta di un’edizione graficamente migliorata che sfrutta l’hardware della console next-gen di Sony per offrire due modalità di visualizzazione: la prima dà priorità alla grafica 4K, e la seconda che invece punta tutto sulle performance e sulla frequenza di aggiornamento a 60 frame al secondo. Questa nuova versione del gioco includerà anche una modalità foto completamente personalizzabile e il supporto al feedback aptico del DualSense.

Non è tutto perché Final Fantasy VII Remake Intergrade comprende anche un episodio aggiuntivo incentrato sulle avventure della ninja Yuffie Kisaragi mentre si infiltra nel palazzo Shinra a Midgar per impadronirsi della più potente materia mai esistita e riportare la gloria a Wutai.

Infine, Square Enix fa sapere che i possessori del gioco su PS4 potranno ricevere l’upgrade gratuito a questa versione per PS5 a partire dal 10 giugno prossimo, data di uscita della nuova versione Intergrade, tuttavia l’episodio aggiuntivo di Yuffie andrà acquistato separatamente.