Kena: Bridge of Spirits ha una data di uscita, arriverà ad agosto

Ember Labs ha confezionato un nuovo trailer di Kena: Bridge of Spirits per annunciare la data di uscita di questo affascinante action adventure.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 dal prossimo 24 agosto e metterà i giocatori nei panni della giovanissima Kena, una guida per gli spiriti alla ricerca di un santuario sacro custodito da un’antichissima comunità di umani e spiriti.

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile solamente in formato digitale al prezzo di € 39,99 per l’edizione standard, e di € 47,99 per quella deluxe che comprende anche la colonna sonora digitale ufficiale, uno speciale bastone per Kena e la skin Golden Rot.