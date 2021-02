Sifu è il nuovo videogioco di Sloclap, gli autori di Absolver

Sloclap, il team che ha dato i natali al videogioco di combattimenti multiplayer Absolver, ha annunciato Sifu, un nuovo action game in arrivo su PC, PS4 e PS5.

Sifu unisce l’intensità dei picchiaduro con il coinvolgimento e la struttura delle avventure d’azione in 3D. Caratterizzato dalla spiccata intensità tipica dei classici film di kung fu con combattimenti realistici e violenti, Sifu racconta la storia di un giovane studente di kung fu che ha trascorso la sua vita ad allenarsi in attesa di avere la possibilità di vendicarsi del brutale omicidio di tutta la sua famiglia, opera di un misterioso gruppo di assassini. Avremo quindi la possibilità di esplori i sobborghi in balia di gang criminali, gli angoli bui nel cuore della città fino ai gelidi corridoi delle torri delle grandi aziende. Adattamento, strategia e capacità di posizionarsi sempre in maniera corretta rappresentano l’unica chance di sopravvivere.

Il gioco sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura nel corso del 2021.