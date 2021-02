Deathloop: il nuovo trailer presenta la canzone originale Déjà Vu

Bethesda ha approfittato dell’ultimo State of Play di Sony per presentare la canzone originale Déjà Vu composta appositamente per Deathloop, l’ultima fatica di Arkane Lyon.

Il brano unisce l’atmosfera dei classici film di spionaggio anni ’60 ai peculiari temi dell’isola di Blackreef, ed è prodotto da Sencit Music e dall’artista FJØRA.

La canzone accompagna nuove sequenze di gameplay che mostra il protagonista Colt mentre prova a neutralizzare Frank “Ciancia” Spicer e la sua gang, tentando così di rompere il loop temporale in cui è intrappolato e scappare da Blackreef.

Deathloop, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 21 maggio sia su PC che su PS5.