Monster Hunter Rise arriverà anche su PC, è ufficiale

Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di IGN, il producer Ryozo Tsujimoto ha confermato che Capcom è attualmente al lavoro su una conversione di Monster Hunter Rise per PC.

Non sono stati forniti i dettagli di questa versione, anche perché ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che possa vedere la luce del sole, ma Tsujimoto ha spiegato che la compagnia di Osaka è stata sommersa da richieste di portare il gioco su computer e ha quindi voluto accontentare i fan. Gli appassionati che giocano su PC dovranno però attendere i primi mesi del 2022 prima di mettere le mani su Monster Hunter Rise, ma fa comunque piacere sapere che la conversione è in lavorazione.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile solo su Nintendo Switch dal 26 marzo prossimo.

