Oddworld Soulstorm: annunciata la data di uscita, sarà incluso nel PS Plus

Lorne Lanning di Oddworld Inhabitants ha approfittato dell’ultimo State of Play per annunciare la data di uscita di Oddworld Soulstorm, ultima incarnazione di questa serie tanto amata.

Il gioco sarà disponibile su PC (in esclusiva sull’Epic Games Store), PS4 e PS5 dal prossimo 6 aprile. Inoltre, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno riscattare Oddworld Soulstorm in formato PS5 senza costi aggiuntivi sin dal lancio, tuttavia l’offerta sarà valida fino al successivo 3 maggio.