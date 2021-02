Returnal: ecco un nuovo video di gameplay

In occasione dell’ultimo State of Play andato in onda nella tarda serata di ieri, Housemarque e Sony hanno mostrato un nuovo filmato di gameplay di Returnal, l’adrenalinico sparatutto in salsa roguelite in arrivo in esclusiva su PS5.

In questo trailer vengono messe in evidenza alcune delle armi a disposizione della protagonista Selene, che si ritrova intrappolata sul pianeta Atropos circondata da creature pronte a farle lo scalpo. Rapidità di movimento e riflessi fulminei saranno essenziali per non lasciarci le penne e scoprire il mistero che ammanta il pianeta, nonché il passato di Selene.

Returnal, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 30 aprile.