Final Fantasy VII Remake sarà parte del PlayStation Plus a marzo

A poca distanza dall’annuncio di una versione estesa per PS5, Final Fantasy VII Remake si prepara a sbarcare anche sul PlayStation Plus di marzo. La notizia è stata accidentalmente rivelata in anticipo dall’account Facebook olandese di PlayStation, che ha nel frattempo rimosso ogni menzione della cosa. Come spesso succede, però, c’è chi è riuscito a salvare l’immagine allegata, e vista la fonte ufficiale direi che ci sono pochi dubbi sulla veridicità della cosa.

Cloud e amici non arriveranno da soli, ovviamente. A tenergli compagnia ci saranno anche Remnant: From the Ashes (PS4), Farpoint (PSVR) e Maquette (PS5). Ah, una cosa: se sperate di approfittare dell’offerta per fare l’upgrade gratuito a Final Fantasy VII Remake Intergrade, sappiate che non funzionerà.