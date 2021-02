Halo Infinite: gli screenshot su PC mostrano i progressi fatti

Nel corso del suo ultimo Inside Infinite, 343 Industries ci ha permesso di dare un’occhiata ad alcuni screenshot di Halo Infinite, presi dalla versione PC. Come ricorderete, al momento della sua presentazione il titolo aveva ricevuto una buona dose di critiche indirizzate in maniera prevalente all’aspetto grafico; e non è improbabile che la volontà di presentare un titolo davvero next gen siano state alla base del rinvio del gioco.

Halo Infinite vuole essere infatti ben più di un semplice seguito. Lo studio lo ha infatti descritto più come un “successore spirituale”, che dal punto di vista artistico e di progettazione si rifà principalmente ai primi capitoli della saga. Viene fatto l’esempio dei Jackal e dei Grunt, la cui incarnazione in questo capitolo viene descritta “come incontrare un vecchio amico”. Non solo un occhio al passato, però, sia dal punto di vista del gameplay – Master Chief avrà a disposizione un rampino, nel corso della sue avventure su Zeta Halo – che tecnico. E a tal proposito, eccovi due degli screenshot condivisi da 343 Industries, messi a confronto con altri condivisi in seguito alla presentazione.