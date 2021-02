The Last of Us: in arrivo un fan movie creato in Italia, ecco il trailer

Il franchise di The Last of Us è di quelli che riescono a conquistare i cuori di milioni di appassionati in tutto il mondo, catturati dai personaggi e dalle vicissitudini che si trovano ad affrontare nel loro tentativo di sopravvivere alla letale infezione. E alcuni di questi fan hanno decisamente una spiccata vena creativa e tanta voglia di fare. Ne sanno qualcosa i ragazzi che si sono dati da fare per creare un fan movie, del quale è stato condiviso un breve trailer. È una produzione a basso budget, quindi non aspettatevi gli effetti scenici che possono mettere in campo altri film; ma è innegabile che il progetto trasudi passione e competenza.

Il progetto made in Italy conta la collaborazione di alcuni stuntman professionisti, e andrà a raccontare alcune delle avventure vissute da Joel Miller nel periodo di 20 anni che va dall’apertura di The Last of Us al suo primo incontro con Ellie, finora non esplorato da Naughty Dog. Le riprese finiranno verso metà marzo e, una volta completate anche le fasi finali, il fan movie verrà pubblicato.