Pokémon Legends Arceus: ecco il nuovo open world in arrivo nel 2022

Nel corso del Pokémon Direct tenutosi nella serata di ieri, The Pokémon Company ha mostrato un nuovo titolo che sicuramente delizierà i fan della serie. Stiamo parlando di Pokémon Legends Arceus, un nuovo open world previsto per il 2022 che ci vedrà affrontare il classico viaggio in compagnia dei mostri tascabili in un contesto completamente nuovo. L’annuncio è stato accompagnato anche da un trailer che mostra qualche spezzone di gameplay; tenete presente che si tratta di una versione del gioco ancora presumibilmente lontana dalla qualità finale.

Pokémon Legends Arceus è ambientato nel continente di Sinnoh, molti anni prima degli eventi di Diamante e Perla. Questo balzo temporale all’indietro, oltretutto, significa che stavolta ci troveremo a lanciare Pokéball fatte di legno. All’inizio del nostro viaggio, potremo scegliere fra Rowlet, Cyndaquil, o Oshawott, e a quanto pare le battaglie si svolgeranno a turni come da tradizione.