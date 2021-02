The Sinking City: la versione su Steam non è legata a Frogwares

Sembra che le vicissitudini di The Sinking City non abbiano fine. Il gioco ampiamente ispirato al mito lovecraftiano è riapparso ieri su Steam, ma molti fan si sono subito domandati quanto questa versione avesse effettivamente a che fare con lo sviluppatore. Non ci è voluto molto prima che Frogwares confermasse i sospetti con un messaggio su Twitter che è decisamente inequivocabile: “Frogwares non ha creato la versione di The Sinking City in vendita su Steam. Non ne consigliamo l’acquisto”.

Ricorderete, infatti, che nello sviluppare questo titolo Frogwares era andato incontro a numerose vicissitudini con il publisher Nacon, e il rapporto fra i due non si era certo chiuso nel migliore dei modi. Lo studio (che nel frattempo sta lavorando a Sherlock Holmes Chapter One) ha promesso inoltre che condividerà presto altre informazioni su questa versione.