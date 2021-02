Arkane Lyon ci spiega come funziona Deathloop in un nuovo trailer

Non c’è che dire, i loop temporali tendono a non essere sempre facilissimi da affrontare e da digerire. Forse anche per questo Arkane Lyon ha deciso di preparare un nuovo video dedicato a Deathloop, nel quale il game director Dinga Bakaba ci spiega più nel dettaglio il funzionamento del gioco. Ricorderete, infatti, che per sfuggire al loop temporale il protagonista dovrà uccidere otto Visionari nell’arco di ventiquattro ore; ma la cosa non è così semplice come potrebbe sembrare.

Come Arkane Lyon aveva già rivelato in precedenza, fondamentale si rivelerà infatti una buona pianificazione e la conoscenza delle abitudini dei nostri bersagli. Il video però condivide anche qualche nuovo dettaglio sul gameplay di Deathloop: per esempio, siamo venuti a sapere che fra un loop e l’altro potremo conservare alcune delle nostre armi, abilità e poteri. Già, perché non avremo solo la nostra fredda e calcolatrice competenza nella armi da fuoco ad aiutarci nella nostra impresa: potremo anche sbloccare poteri soprannaturali, e guardando il trailer i fan di Dishonored ne riconosceranno uno in particolare. Troveremo, inoltre, artefatti speciali che modificheranno le proprietà delle nostre armi. Assicuratevi di guardarvi sempre le spalle, però: non si sa mai quando l’assassina Julianna deciderà di rovinarvi la festa.

Deathloop arriverà su PC e PS5 a partire dal 21 maggio 2021.