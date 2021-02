Valorant: ecco il trailer di Astra, la nuova agente

Riot Games ha presentato la prossima agente di Valorant, il suo FPS multiplayer. Il suo nome in codice è Astra, e come possiamo vedere dal trailer allegato, i suoi poteri le permettono di plasmare a piacimento il campo di battaglia… e di preparare spiacevoli sorprese per i suoi avversari.

Astra e i suoi poteri cosmici arriveranno su Valorant il 2 marzo, assieme al nuovo Pass Battaglia. Dal prezzo di 1000 VP, questo pass permetterà di sbloccare una serie di ricompense estetiche speciali come l’Arma da mischia Ascia Prisma III (varianti incluse), lo spray Facciamo chiasso e la Carta VERSUS // Sova e Cypher. È inoltre previsto un percorso gratuito, con ricompense a parte.