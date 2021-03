Microsoft potrebbe tenere un evento in streaming a fine marzo

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le indiscrezioni legate a un possibile evento che Microsoft potrebbe tenere alla fine del mese di marzo. Questo presunto showcase dovrebbe servire a presentare le novità in arrivo nell’immediato futuro sia su PC che sulle console della famiglia Xbox.

Da notare che assieme a questi rumor ne è spuntato anche uno relativo alla possibile presenza di Elden Ring a tale evento, tuttavia sulla questione è intervenuto direttamente Aaron Greenberg, responsabile marketing della divisione Xbox. L’esponente di Microsoft ha voluto confutare tali indiscrezioni legate a questa eventualità, cercando di tenere basse le aspettative dei fan.

Greenberg non conferma né smentisce le indiscrezioni circa il presunto evento che dovrebbe tenersi il 23 marzo prossimo, ma precisa che non verranno annunciati nuovi giochi o svelate anteprime mondiali di titoli già annunciati nel brevissimo periodo.

Condividi con gli amici Inviare