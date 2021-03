Xbox Game Pass: al via i test per i 1080p sui giochi in cloud streaming?

La beta del cloud streaming dei videogiochi inclusi nel servizio Xbox Game Pass per ora supporta risoluzioni fino a 720p, tuttavia le cose potrebbero presto cambiare.

Secondo quanto riportato sulle colonne di Windows Central, la Casa di Redmond avrebbe appena fatto partire i test per provare la fattibilità dello streaming in FullHD. Ciò significa che chi gioca sui dispositivi mobili potrebbe presto godere di una risoluzione fino a 1080p, un passo in avanti non indifferente per tutti i possessori di device con schermi FullHD (o con una risoluzione superiore).

Finora la risoluzione massima di 720p si è resa necessaria per mantenere un giusto compromesso tra la stabilità del traffico dati e la qualità visiva dei videogiochi in streaming, ma i futuri 1080p potrebbero spingere l’asticella molto più in alto se i test di Microsoft dovessero andare a buon fine.

