Final Fantasy VII Remake: la seconda parte sfrutterà appieno PS5

Annunciato la scorsa settimana durante l’ultimo State of Play, Final Fantasy VII Remake Intergrade non supporterà alcune delle funzionalità di PS5, tra cui l’audio 3D o i feedback aptici del controller DualSense.

In una recente intervista concessa ai taccuini di Famitsu, il game director Tetsuya Nomura ha spiegato che affinché i fan godano appieno delle potenzialità della nuova console Sony, sarà necessario attendere l’uscita della seconda parte del remake. Ciò è dovuto al fatto che la seconda iterazione viene progettata e sviluppata sin dall’inizio per sfruttare l’hardware di PS5, senza dover essere adattata successivamente come invece è avvenuto nel caso della versione Intergrade di Final Fantasy VII Remake.

Condividi con gli amici Inviare