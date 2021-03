L'E3 2021 non avrà un evento in presenza, secondo documenti ufficiali

A quanto pare, neanche l’edizione 2021 dell’E3 non si terrà con un evento in presenza; la notizia arriva direttamente da alcuni documenti ufficiali della città di Los Angeles. Spulciando questa presentazione, a pagina 18 possiamo infatti trovare l’Electronic Entertainment Expo, originariamente previsto per il 15 giugno e ora associato alla dicitura “cancelled live event”. Non è una notizia particolarmente sorprendente, visto il persistere della pandemia di Coronavirus; e sembra che in ogni caso l’organizzazione dell’evento si stia dando da fare per valutare l’eventualità di trasmissioni in streaming che possano almeno parzialmente sostituire quanto originariamente previsto. In questo senso, dunque, sembra che si stia procedendo in maniera opposta all’anno scorso, quando l’E3 non era stato sostituito da un evento digitale.

