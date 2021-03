Genshin Impact: ecco il trailer di presentazione di Hu Tao

Il ricco cast di personaggi di Genshin Impact sta per arricchirsi di una nuova, fiammeggiante recluta. Stiamo parlando di Hu Tao, la 77esima direttrice della camera mortuaria di Wangsheng. Ma non fatevi ingannare dalla sua professione: il mondo di Teyvat è ricco di pericoli, e anche chi fa questo mestiere deve imparare a maneggiare le armi. Giudicate voi stessi la sua competenza in merito dal nuovo trailer.

Hu Tao è un personaggio a cinque stelle specializzato nell’elemento del fuoco, capace di infliggere elevati danni in breve tempo. Una delle sue abilità le permette di sacrificare parte dei suoi punti ferita per aumentare i suoi danni e infondere un’aura fiammeggiante alla sua arma. La sua abilità speciale, inoltre, le permette di infliggere danni a tutti i nemici vicini, recuperando allo stesso tempo punti ferita in base ai nemici colpiti; se Hu Tao ha meno di metà vita, sia la rigenerazione che i danni inflitti vengono aumentati.

Ovviamente, assieme a questo nuovo personaggio arriveranno su Genshin Impact anche una serie di eventi collegati; la quest della storia Papilio Charontis, in particolare, sarà disponibile a partire dalla giornata di domani. Potete trovare la lista completa degli eventi e i loro requisiti sul sito ufficiale del gioco.