Katana ZERO: la versione PS4 appare sull'ente di valutazione americano

Katana ZERO è uno di quei giochi apparsi apparentemente dal nulla e capaci di stupire per la qualità della loro produzione; ricordete, in particolare, il sonoro nove che si era guadagnato in sede di recensione. Ebbene, sembra che il samurai cyberpunk e la sua affilatissima lama stiano per arrivare anche su una nuova piattaforma. La pagina dell’ESRB dedicata al gioco di Askiisoft riporta infatti anche la PS4 oltre a Nintendo Switch e Xbox One; il gioco è disponibile già dal lancio anche su PC.

E dato che l’ente di valutazione americano è tutt’altro che un’ente interessato a dedicarsi a inopportune burle, è altamente probabile che non ci vorrà troppo prima che arrivi anche un annuncio ufficiale della cosa. Noi, in ogni caso, stiamo ancora aspettando pazientemente il DLC gratuito che dovrebbe chiudere la storia del gioco, e che a quanto pare finirà per essere più importante del previsto.