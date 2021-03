Forever Entertainment pubblicherà diversi remake di giochi Square Enix

Sembra che Forever Entertainment non abbia la benché minima intenzione di fermarsi a Panzer Dragoon II Zwei. In un comunicato ufficiale, la compagnia ha infatti reso noto che pubblicherà diversi remake di giochi Square. Non è ancora dato sapere a quali ci si stia riferendo, dato che il nome delle IP coinvolte e associate date di lancio saranno rivelate in comunicati futuri.

Forever Entertainment ha inoltre chiarito che la sua opera di restauro coinvolgerà prevalentemente l’aspetto grafico, mantenedo intatto gameplay e aspetti narrativi dei titoli originali. Negli ultimi anni, Square Enix si è data molto da fare con le riedizioni dei titoli che l’anno resa famosa in passato; di recente, per esempio, è stato rivelato il remake di Legend of Mana. Questo accordo, dunque, va ad inserirsi nel solco di una pratica già collaudata.