Hood: Outlaws & Legends, ecco il trailer di gameplay del Ranger

Sembra che Sumo Digital abbia deciso di permetterci di dare uno sguardo più approfondito alle quattro classi che potremo giocare in Hood: Outlaws & Legends. Il primo video, presentato da Andrew Willans, è dedicato al Ranger, la reinterpretazione in chiave gioco multiplayer di una delle figure più famose della narrativa britannica: il ladro Robin Hood.

Com’è lecito aspettarsi, il Ranger è un personaggio che basa tutto sull’agilità e la rapidità di movimento, e il suo kit riflette queste sue peculiarità. Fondamentale sarà una buona mira, dato che la sua arma principale è l’arco, che potrà essere utilizzato anche per far cadere corde sospese così da aprire nuove vie per i suoi alleati. Per le situazioni più complicate, il Ranger avrà a sua disposizione anche una bomba stordente. L’abilità speciale di questa classe, infine, gli permette di lanciare una freccia esplosiva che incendierà i nemici colpiti.

Hood: Outlaws & Legends sarà disponibile a partire dal 10 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Chi preordinerà il gioco potrà accedere al gioco a partire dal 7 maggio.