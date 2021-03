Mortal Shell: Enhanced Edition annunciato, ecco il trailer

Il soulslike di Cold Symmetry arriva anche su next-gen. Lo studio ha infatti annunciato Mortal Shell: Enhanced Edition, una versione del gioco pensata per sfruttare la potenza dell’hardware di PS5 e Xbox Series X|S e disponibile a partire dal 4 marzo. Di seguito il trailer di presentazione, disponibile (ovviamente) in risoluzione 4K.

Oltre a presentare una risoluzione aumentata e texture più definite, Mortal Shell: Enhanced Edition porterà con sé anche la fluidità dei 60 frame al secondo. Unica eccezione in questo senso, la Xbox Series S, che se da un lato potrà apprezzare comunque il 4K, dall’altro dovrà accontentarsi di 30 frame al secondo. Su PS5 sarà inoltre presente il supporto al DualSense, anche se Cold Symmetry non ha ancora rivelato con precisione quali funzionalità saranno implementate. È prevista una versione fisica, che lancerà nel corso del mese di aprile.

Infine, una buona notizia per chi ha già acquistato il gioco su PS4 o Xbox One: è infatti previsto l’upgrade gratuito alla versione next gen.