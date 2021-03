Elden Ring: trailer leakato circola in rete, voci parlano di un rinvio al 2022

Elden Ring è uno di quei giochi che sembrano mitologici: rivelato nel corso dell’E3 2019, del titolo sviluppato da From Software e che ha visto anche la collaborazione di George R. R. Martin non si è più saputo nulla da allora. La buona notizia è che le cose potrebbero cambiare presto. Sulla rete ha infatti iniziato a circolare un trailer leakato del gioco; le riprese disponibili sono state prese con un dispositivo portatile, quindi la qualità non è eccelsa, ma allo stesso tempo è indubbio di cosa si tratti.

Questo, dunque, sembrerebbe dare credito alle voci secondo cui un nuovo trailer di Elden Ring sarebbe all’orizzonte; voci a cui hanno dato credito anche nomi noti del giornalismo videoludico come Jeff Grubb e Jason Schreier. La cattiva notizia è che secondo alcune voci, riportate da VGC, il gioco potrebbe aver subito ritardi anche più pesanti del previsto in seguito alla pandemia di Coronavirus. Una delle persone contattate da VGC, in particolare, “crede che sia improbabile che Elden Ring riesca ad uscire quest’anno.”

Una voce solitaria, ovviamente, ma d’altro canto la carenza di notizie nel tempo trascorso dalla presentazione sembra dare ampio credito a chi suggerisce un processo di sviluppo travagliato. Attenderemo con pazienza notizie ufficiali in merito.