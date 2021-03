Wii U si aggiorna per la prima volta dal 2018

Sono passati quasi tre anni dall’ultimo system software update ricevuto, eppure oggi Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Wii U.

Nonostante lo scarso successo commerciale e la messa in commercio di una nuova console ben più performante, la Casa di Kyoto non ha smesso di supportare Wii U, perlomeno sul versante tecnico. Questo nuovo aggiornamento porta il firmware della piattaforma alla versione 5.5.5 e migliora l’esperienza degli utenti andando a risolvere alcuni problemi di stabilità.

