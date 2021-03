PlayStation Now: annunciate le nuove aggiunte di marzo

Sony ha annunciato le nuove aggiunte del mese di marzo al catalogo del servizio in abbonamento PlayStation Now.

Sono ben quattro i videogiochi che vanno ad aggiungersi all’offerta del servizio: si tratta del titolo cooperativo World War Z (disponibile fino al 6 settembre 2021), il videogioco di combattimenti aerei Ace Combat 7: Skies Unknown (disponibile fino 31 maggio 2021), l’action open world Infamous: Second Son, e lo sparatutto in salsa puzzle game SUPERHOT.

Tutti e quattro i giochi sono disponibili già a partire da oggi.

Condividi con gli amici Inviare