The Binding of Isaac: Repentance, ecco l'edizione fisica per PS5 e Switch

Nicalis ha annunciato che The Binding of Isaac: Repentance riceverà un’edizione fisica sia per PS5 che per Nintendo Switch.

Entrambe le versioni includeranno un manuale a colori e una copertina reversibile, oltre ovviamente a una copia fisica del gioco. Da notare che queste edizioni saranno disponibili nel terzo trimestre del 2021, ma il gioco sarà disponibile in digitale anche su PS4 nella stessa finestra di lancio.

La versione PC, invece, arriverà su Steam il 31 marzo prossimo.