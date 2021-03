Black Legend: l'ultimo trailer ne annuncia la data di uscita

Lo studio di sviluppo indipendente Warcave ha confezionato un nuovo trailer di Black Legend per annunciarne la data di uscita ufficiale.

Questo tattico a turni con elementi RPG sarà disponibile su Steam a partire dal 25 marzo. In Black Legend guideremo un gruppo di mercenari per aiutare la resistenza della città maledetta di Grant a combattere contro un culto di fanatici seguaci di Mefisto, un pericoloso alchimista creatore di una nebbia che avviluppa la città e porta alla follia chiunque ne entri in contatto.