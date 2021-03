Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, Hardsuit Labs licenzia il personale

Dopo la rimozione di Hardsuit Labs dallo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarebbe stato impossibile che lo studio non subisse qualche ripercussione. Stando a quanto riportato da GamesIndustry, infatti, il team di Seattle ha dato il via a una serie di licenziamenti che per il momento hanno colpito duramente soprattutto l’ambito narrativo dello studio.

Tra le persone che si sono ritrovate senza lavoro da un giorno all’altro spiccano le narrative designer Anna Webster e Nicole Stanford, oltre che la lead narrative designer Samantha Wallschlaeger, tutte coinvolte nello sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Anche altri sviluppatori sono stati licenziati, tuttavia è difficile al momento quantificare il numero di persone colpite dai provvedimenti messi in atto da Hardsuit Labs.

Condividi con gli amici Inviare